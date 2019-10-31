Политика

Газета.RuГазета.RuВ НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
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с чего всё началось
«Не может быть ведения дел, как обычно, до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорится в сообщении
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RT на русском09:58

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В НАТО заявили о невозможности «нормальной» работы с Россией

РИА Новости06:39

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

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НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма

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В НАТО заявили, что с Россией невозможно нормально работать

Московский Комсомолец07:34

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Интерфакс07:02

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RT на русском09:58
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