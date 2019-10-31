с чего всё началось

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Политика Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Авто Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Футбол ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018 «Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.

Футбол «Спартак» назвал состав на кубковый матч с «Ростовом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал состав игроков, которые с первых минут выйдут сегодня на матч 1/8 Кубка России по футболу против "Ростова" на "Открытии Арена".

Шоу-бизнес Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.

Футбол «Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России В очередном матче 1/8 финала Кубка России встречались «Ахмат» и «Луч». Встреча в Грозном завершилась убедительной победой хозяев поля.