Политика

Газета.RuГазета.RuВ НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
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с чего всё началось
«Не может быть ведения дел, как обычно, до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорится в сообщении
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RT на русском09:58

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НАТО заявило о невозможности «обычного ведения дел» с Россией

RT на русском09:58

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Газета.Ru08:44

НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма

РБК07:53

В НАТО заявили, что с Россией невозможно нормально работать

Московский Комсомолец07:34

В НАТО потребовали от России «изменить поведение»

Вести.Ru07:17

НАТО отвергло возможность нормальной работы с Россией в настоящее время

Интерфакс07:02

В НАТО заявили о невозможности «нормальной» работы с Россией

РИА Новости06:39
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Политика

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Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
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Как быстро вампиры истребят человечество: мнение ученых

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Стало известно, как будут выглядеть гоночные болиды в сезоне-2021 Формулы-1.
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Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Сургут, возвращается в Кольцово, чтобы совершить экстренную посадку из-за сообщения о минировании.
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Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
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Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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ЦСКА победил «Уфу» в компенсированное время

Победить красно-синим удалось благодаря единственному голу, забитому в компенсированное время.
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Российскими военными развернуты «Подсолнухи»

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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

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