с чего всё началось

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова». В своей статье, опубликованной на сайте альянса, специалист отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

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