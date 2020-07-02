с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Политика ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости. 2

Здоровье На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 682

Шоу-бизнес Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин уверен, что в поведении продюсера Максима Фадеева в последнее время прослеживается тенденция "избавляться от всего ненужного", это относится в том числе и к его похудению на 100 килограммов. 12

Армия и оружие Сирийские военные перехватили американский конвой: опубликовано видео Военнослужащие Сирийской арабской армии, которые дислоцируются на одном из КПП вдоль дороги Хасаке - Тель-Брак на северо-востоке Сирии проявили решительность и перехватили американский конвой, попытавшийся проехать через этот контрольно-пропускной пункт.

Технологии Объем электронных отходов достиг рекордных показателей в 2019 году В 2019 году объем электронных отходов достиг 53,6 миллиона тонн, сообщается в отчете Глобального мониторинга электронных отходов ООН.

Общество В Екатеринбурге откроются детские сады Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года. 8

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 7

Экономика Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор). 131

Общество Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2,5K

Культура Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. 3

Происшествия В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. 14

Политика США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. 2

Общество Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса Ученые всего мира понимали, что рано или поздно появится новый возбудитель и готовились к пандемии вируса, похожего на COVID-19.