Армия и оружие
REGNUMВ НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
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с чего всё началось
В конце 2019 года Россия провела одни из крупнейших учений со времен окончания холодной войны: в поход ушли сразу десять подводных лодок, сообщает The Wall Street Journal.РБКвчера в 09:53
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The Wall Street Journal: российские субмарины испытывают НАТО в Северной Атлантике
ПолитРоссиявчера в 08:28
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Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:53
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин уверен, что в поведении продюсера Максима Фадеева в последнее время прослеживается тенденция "избавляться от всего ненужного", это относится в том числе и к его похудению на 100 килограммов.
Life.ru 02:01
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили американский конвой: опубликовано видео
Военнослужащие Сирийской арабской армии, которые дислоцируются на одном из КПП вдоль дороги Хасаке - Тель-Брак на северо-востоке Сирии проявили решительность и перехватили американский конвой, попытавшийся проехать через этот контрольно-пропускной пункт.
Shraibikus News 02:14
Технологии
Объем электронных отходов достиг рекордных показателей в 2019 году
В 2019 году объем электронных отходов достиг 53,6 миллиона тонн, сообщается в отчете Глобального мониторинга электронных отходов ООН.
N+1 вчера в 14:07
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Общество
В Екатеринбурге откроются детские сады
Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года.
REGNUM 02:53
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой
В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Культура
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
Политика
США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Lenta.ru 04:39
Общество
Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса
Ученые всего мира понимали, что рано или поздно появится новый возбудитель и готовились к пандемии вируса, похожего на COVID-19.
Вести.Ru 04:11
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Goroday.ru вчера в 22:44
Общество
В Германии ввели уголовное наказание за фотосъемку под юбкой
Бундестаг признал апскертинг – фото- и видеосъемку под юбкой – уголовным преступлением, наказание за такие действия – штраф или до двух лет заключения.
Взгляд.ру 03:49
Кино
Hulu продлил сериал «Великая» на второй сезон
Афиша Daily 02:55
Единоборства
Порье заявил, что будет болеть за Гэтжи в бою с Нурмагомедовым
RT на русском 03:22
Спорт
2K Games будет продавать NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X за $70
2K Games заявила, что стоимость базового издания NBA 2K21 на консолях следующего поколения составит $70.
CyberSport.ru вчера в 11:12