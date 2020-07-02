с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 22

Шоу-бизнес Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину «Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу. 17

Происшествия В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. 11

Общество В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). 131

Общество Опасную мутацию коронавируса допустил главный инфекционист США Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом США доктор Энтони Фаучи предупредил население о мутации COVID-19, которая может привести к увеличению скорости распространения инфекции. 27

Музыка Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Фотосессия». Премьера видео состоялась в ночь с четверга на пятницу, 3 июля. 39

Шоу-бизнес Шнуров впервые показал видео с четвертой женой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска. 1

Политика В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17 Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе. 361

Шоу-бизнес Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас. 1

Технологии В WhatsApp появятся пять новых функций Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций. 30