Армия и оружие
REGNUMВ НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
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с чего всё началось
В конце 2019 года Россия провела одни из крупнейших учений со времен окончания холодной войны: в поход ушли сразу десять подводных лодок, сообщает The Wall Street Journal.РБКвчера в 09:53
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The Wall Street Journal: российские субмарины испытывают НАТО в Северной Атлантике
ПолитРоссиявчера в 08:28
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В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
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Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
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Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Фотосессия». Премьера видео состоялась в ночь с четверга на пятницу, 3 июля.
Мойка78 вчера в 20:18
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В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
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Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Европу, вероятнее всего, ждут новая вспышка коронавируса осенью.
Lenta.ru 00:17
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ФАН вчера в 23:17
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Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:39
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В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
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Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
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Super.ru вчера в 15:36
Технологии
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Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
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