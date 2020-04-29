Коронавирус
RT на русскомВ НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России
«Россия — самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой», — указано в тексте. Также отмечается, что по сравнению с США и странами Европы в России относительно низкая мобильность населения.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Экономика
ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии
«В текущей ситуации считаем обоснованным отложить принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности компании», — заявил он.
РБК 06:24
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
Армия и оружие
Птица помешала ПТРК поразить цель
ГЛАС.RU 05:07
Политика
Постпред РФ Ульянов назвал «нелепыми» заявления США по соглашению СВПД
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли окажут поддержку "нелепым" высказываниям США о договоренностях по ядерной программе Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Экономика сегодня 03:18
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
Москва, 29 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Запрет на въезд иностранных граждан на территорию России, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока снят не будет.
REGNUM 06:40
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
Пенсионный фонд Карелии обнародовал график выплаты пенсий
Пенсионный фонд Карелии обнародовал график выплаты пенсий в мае.
АиФ Карелия вчера в 01:41
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Кино
Романы Терри Пратчетта «Плоский мир» будут экранизированы
Лондон, 29 апреля 2020, 09:23 — REGNUM Серия фильмов по мотивам романов «Плоский мир» британского писателя Терри Пратчетта решили снять киностудии Motive Pictures и Endeavor Content.
REGNUM 02:23
Энергетика
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Футбол
Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед
Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.
РИА Новости 03:00
Происшествия
Калининградский уголовник метнул нож в полицейского
Днем 27 апреля в городе Светлый местный 37-летний житель улицы Горького решил маленько поучить зарвавшуюся, по мнению главы семейства, супругу.
КП - Калининград 06:15
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 06:54
Общество
В Японии назвали условие проведения Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие, при котором Олимпийские игры-2020 смогут пройти в Токио летом следующего года.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Портал TMZ сообщает, что Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик ждут ребенка.
Super.ru вчера в 17:11
Экономика
ЦБ наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям
Банк России наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям после резкого повышения в марте - апреле.
ТАСС 05:30
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Армия и оружие
Шойгу рассказал о борьбе с коронавирусом в войсках
Что касается весеннего призыва в армию, то комиссии заработают с 12 мая, а в войска молодых людей начнут отправлять 20 мая.
Вести.Ru 06:33
Кино
Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Футбол
Министерство спорта поможет вернуть иностранных игроков в Россию
В настоящее время не известно, будет ли возобновлен чемпионат России по футболу.
ODDS.ru 06:07
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10