Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

«Россия — самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой», — указано в тексте. Также отмечается, что по сравнению с США и странами Европы в России относительно низкая мобильность населения.
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В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ

Российская газетавчера в 21:19

НИИ Минздрава назвал причины невысокой заболеваемости COVID-19 в России

ТАСС01:15

В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Life.ruвчера в 22:06

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 21:21

В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

RT на русском01:57

Обширная территория помогла России в борьбе с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 20:59

В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19

РИА Новостивчера в 20:14
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Футбол

Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва

Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
LiveSport.ru 02:22
Общество

Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
1
Общество

«Газпром» собрался вывозить работников Чаяндинского месторождения

В ближайшие дни ПАО "Газпром" начнет вывозить из Якутии вахтовых работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, что в Ленском районе региона.
Байкал24 вчера в 09:43
1
Кино

К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
3
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
65
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ вчера в 07:00
44
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Шоу-бизнес

Анна Семенович впервые показала фото с женихом

Накануне, Анна Семенович, отвечая в сторис Инстаграм на вопросы подписчиков, продемонстрировала совместное фото со своим женихом.
Кривое-зеркало.ру вчера в 07:55
10
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Здоровье

11 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области

11 заражённых коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
3
Шоу-бизнес

Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой

На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
8
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Здоровье

В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
1
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
65
Наука

В Оренбургской области нашли останки червя возрастом почти 250 млн лет

Находка считается ценной ещё и потому, что ископаемых насекомых раннетриасовой эпохи насчитывалось немного до момента открытия в 2015 году нового местонахождения в Петропавловке.
Эхо Москвы в Оренбурге 00:32
2
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия вчера в 19:28
2
Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда вчера в 03:38
124
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
173
Экономика

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
1
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно

Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:03
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Политика

Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Экономика

Бизнес-союзы вступились за клиники и салоны и просят Томенко дать им работать

Крупные бизнес-объединения Алтайского края обратились к Томенко с письмом, в котором просят позволить работать целому перечню отраслей, в том числе салонам красоты, частным клиникам, магазинам обуви и одежды, автосалонам.
Толк 00:52
Экономика

Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
3
Общество

Ученые назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные и представили конкретные даты окончания эпидемии нового коронавируса в разных странах, в том числе и в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 27 апреля в 15:00
2,1K
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru вчера в 12:33
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Гаджеты

Квартальный отчёт AMD: потребительские процессоры и видеокарты увеличили выручку на 73 %

Другими словами, в худшем случае AMD рассчитывает в этом году увеличить выручку на 20 %, в лучшем — на 30 %.
3DNews вчера в 23:33
Общество

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00
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