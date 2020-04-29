Коронавирус
RT на русскомВ НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России
«Россия — самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой», — указано в тексте. Также отмечается, что по сравнению с США и странами Европы в России относительно низкая мобильность населения.
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Футбол
Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва
Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
LiveSport.ru 02:22
Общество
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае
Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Общество
«Газпром» собрался вывозить работников Чаяндинского месторождения
В ближайшие дни ПАО "Газпром" начнет вывозить из Якутии вахтовых работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, что в Ленском районе региона.
Байкал24 вчера в 09:43
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Анна Семенович впервые показала фото с женихом
Накануне, Анна Семенович, отвечая в сторис Инстаграм на вопросы подписчиков, продемонстрировала совместное фото со своим женихом.
Кривое-зеркало.ру вчера в 07:55
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Здоровье
11 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
11 заражённых коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Здоровье
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Наука
В Оренбургской области нашли останки червя возрастом почти 250 млн лет
Находка считается ценной ещё и потому, что ископаемых насекомых раннетриасовой эпохи насчитывалось немного до момента открытия в 2015 году нового местонахождения в Петропавловке.
Эхо Москвы в Оренбурге 00:32
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия вчера в 19:28
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда вчера в 03:38
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Экономика
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно
Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:03
Политика
Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Экономика
Бизнес-союзы вступились за клиники и салоны и просят Томенко дать им работать
Крупные бизнес-объединения Алтайского края обратились к Томенко с письмом, в котором просят позволить работать целому перечню отраслей, в том числе салонам красоты, частным клиникам, магазинам обуви и одежды, автосалонам.
Толк 00:52
Экономика
Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
Общество
Ученые назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали данные и представили конкретные даты окончания эпидемии нового коронавируса в разных странах, в том числе и в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 27 апреля в 15:00
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru вчера в 12:33
Гаджеты
Квартальный отчёт AMD: потребительские процессоры и видеокарты увеличили выручку на 73 %
Другими словами, в худшем случае AMD рассчитывает в этом году увеличить выручку на 20 %, в лучшем — на 30 %.
3DNews вчера в 23:33
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00