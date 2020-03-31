Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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В НИИ Склифосовского связали рост числа заболевших COVID-19 в РФ с лучшей выявляемостью

Интерфакс12:20

Главврач НИИ Склифосовского объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19

РБК12:08

Врач объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва11:37

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Известия11:57

Главврач НИИ имени Склифосовского объяснил рост числа зараженных в Москве

Московский Комсомолец11:30

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

РИА Новости11:26

Главврач НИИ Склифософского отметил улучшение системы выявления коронавируса в Москве

ТАСС11:42
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
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В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

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Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.
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Игроки назвали Макдэвида лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – 4-й

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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky

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Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
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Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
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Следственный комитет Смоленской области начал проверку, после того как в местных СМИ появилась информация, что жительница города Рославль не ушла на карантин после возвращения из-за границы.
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

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ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
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Российское военное ведомство запустит горячую линию по вопросам весеннего призыва.
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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