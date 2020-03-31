Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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Главврач НИИ имени Склифосовского объяснил рост числа зараженных в Москве

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