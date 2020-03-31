Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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В НИИ Склифосовского связали рост числа заболевших COVID-19 в РФ с лучшей выявляемостью

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Главврач НИИ Склифосовского объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19

РБК12:08

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

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Врач объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва11:37

Главврач НИИ имени Склифосовского объяснил рост числа зараженных в Москве

Московский Комсомолец11:30

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

РИА Новости11:26

Главврач НИИ Склифософского отметил улучшение системы выявления коронавируса в Москве

ТАСС11:42
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BFM.ru 06:28
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Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

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РБК 12:15
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За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
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Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
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Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

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Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
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В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
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Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
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Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
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Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM 03:25
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Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
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В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
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Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции.
Piter.tv 13:01
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Политика

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Общество

Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
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В Севастополе установили блокпосты на въезде в город

Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.
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Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

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В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
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Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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