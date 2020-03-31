В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Экономика Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

Политика Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Политика США предложили создать в Венесуэле временное правительство Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Общество В Севастополе установили блокпосты на въезде в город Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.