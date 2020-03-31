Коронавирус
РИА НовостиВ НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Общество
Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Футбол
«Ювентус» может продать Роналду
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Общество
В Севастополе установили блокпосты на въезде в город
Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Игры