Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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В НИИ Склифосовского связали рост числа заболевших COVID-19 в РФ с лучшей выявляемостью

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Главврач НИИ Склифософского отметил улучшение системы выявления коронавируса в Москве

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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

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Врач объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва11:37

Главврач НИИ имени Склифосовского объяснил рост числа зараженных в Москве

Московский Комсомолец11:30

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

РИА Новости11:26

Главврач НИИ Склифосовского объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19

РБК12:08
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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