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Эхо МосквыЭхо Москвы
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Molnet.ru
  • Комсомольская правда0:57
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Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке. Однако позже столичный департамент здравоохранения уточнил, что диагноз коронавирус у пациентки не подтвердился.В источнике
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Сергей Петриков
Российский врач
У нас находится 20 пациентов в реанимационном отделении в условно тяжелом состоянии, большинство из них не требуют ИВЛ, два пациента находятся на ИВЛ. Это действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения.НТВ06:16
С чего всё начиналось
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В НИИ Склифосовского рассказали о пациентах с подозрением на COVID-19

В реанимации Института имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на COVID-19 и ОРВИ в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал журналистам директор учреждения Сергей Петриков.
РИА Новости 06:14
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Порядка 20 пациентов с подозрением на коронавирус поступили в институт Склифосовского

ТАСС 07:26
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В НИИ Склифосовского рассказали о пациентах с подозрением на COVID-19

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57 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в 14 регионах России

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