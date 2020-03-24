Сергей Петриков Российский врач

У нас находится 20 пациентов в реанимационном отделении в условно тяжелом состоянии, большинство из них не требуют ИВЛ, два пациента находятся на ИВЛ. Это действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения.

НТВ

06:16