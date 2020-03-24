В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке. Однако позже столичный департамент здравоохранения уточнил, что диагноз коронавирус у пациентки не подтвердился.В источнике У нас находится 20 пациентов в реанимационном отделении в условно тяжелом состоянии, большинство из них не требуют ИВЛ, два пациента находятся на ИВЛ. Это действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения.НТВ06:16
С чего всё начиналось
В реанимации Института имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на COVID-19 и ОРВИ в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал журналистам директор учреждения Сергей Петриков.