Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, мы постоянно созваниваемся, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

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Болезнь главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме. Об этом РИА Новости, рассказал коллега Проценко, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. "Мы постоянно созваниваемся с Денисом Николаевичем и поддерживаем его", - сообщил Петриков.

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