Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Склифе рассказали о состоянии Дениса Проценко

Болезнь главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме. Об этом РИА Новости, рассказал коллега Проценко, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. "Мы постоянно созваниваемся с Денисом Николаевичем и поддерживаем его", - сообщил Петриков.
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В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии Проценко

Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, мы постоянно созваниваемся, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
РИА Новости08:25

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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

РБК10:01

Склиф предупреждает: как бы ты ни защищался, риск заболеть всегда остается

Вести.Ru09:20

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

REGNUM08:44

В НИИ Склифосовского рассказали о здоровье и самочувствии главврача Проценко

Известия09:08

Стало известно о состоянии главврача Коммунарки, заразившегося COVID

РЕН ТВ08:32

В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии Проценко

РИА Новости08:25

Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии Дениса Проценко

Московский Комсомолец08:22
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Интерфакс 08:36
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Общество

ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19

Вести.Ru 12:03
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Авто

Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня 05:09
Футбол

Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

RT на русском 11:21
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
Футбол

«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Евро-футбол.ру 10:39
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02 апреля в 06:04
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Шоу-бизнес

Находящийся под капельницей Гуф признался в любви бывшей жене

ФАН вчера в 23:41
Политика

США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России

Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.
Ruposters.ru 05:20
Общество

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции, ранее СМИ сообщали о том, что к мэру Москвы Собянину также обратились с подобным иском.
Твой Континент 07:52
Экономика

Итоги деятельности Сергея Гапликова на посту главы Республики Коми

Экономические показатели За время пребывания Сергея Гапликова в должности руководителя Коми валовой региональный продукт республики (ВРП) вырос на 25,99% - с 528 млрд 403 млн руб. в 2015 году до 665 млрд 736 млн руб. в 2018 году (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
ТАСС 02 апреля в 15:45
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Общество

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Екатеринбург-ТВ 05:40
Общество

Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос

Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Каскад 11:14
Наука

Представлен метод повышения эффективности светодиодных ламп

ToDay News Ufa вчера в 14:23
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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