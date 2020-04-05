Коронавирус
Российская газетаВ Склифе рассказали о состоянии Дениса Проценко
Болезнь главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме. Об этом РИА Новости, рассказал коллега Проценко, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. "Мы постоянно созваниваемся с Денисом Николаевичем и поддерживаем его", - сообщил Петриков.
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Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, мы постоянно созваниваемся, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.РИА Новости08:25
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