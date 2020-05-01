Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков — доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19.

с чего всё началось

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. «Инкубационный период может быть до трёх недель», — цитирует его РИА Новости.

В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

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