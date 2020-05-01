Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. «Инкубационный период может быть до трёх недель», — цитирует его РИА Новости.
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с чего всё началось

Стремительный COVID-19: директор НИИ Склифосовского отметил резкий рост числа тяжелых пациентов

Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков — доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19.
Вести.Ruвчера в 14:50

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Названа особенность коронавируса

РИА Новости06:14

Директор НИИ имени Склифосовского сообщил, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

Эхо Москвывчера в 21:34

Стремительный COVID-19: директор НИИ Склифосовского отметил резкий рост числа тяжелых пациентов

Вести.Ruвчера в 14:50

Врачи предупредили об увеличении инкубационного периода коронавируса

BFM.ruвчера в 16:23

Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель

News.ruвчера в 15:54

Врач рассказал, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ТАССвчера в 15:29

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ФАНвчера в 16:38
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Политика

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Интерфакс 06:16
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Общество

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Экономика

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
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Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Шоу-бизнес

Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Gazeta.SPb вчера в 23:37
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Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
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Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:55
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
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Здоровье

Симферопольский роддом №2 закрывается на обсервацию

На территории роддома будет и дальше оказываться необходимая медицинская помощь используя все необходимые средства защиты, – сказала Наталья Пеньковская.
КИА 04:02
Общество

Глава Буйнакска заразился коронавирусом

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Махачкалинские известия 03:49
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Кино

Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса»

Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм.
Радио Комсомольская правда 04:59
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:13
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Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Общество

Кольских вахтовиков изолируют на круизном судне

В 2011 году круизный паром «Принцесса Анастасия» приобрела St. Peter Line, а в 2016 году произошло слияние компании с итальянским паромным оператором Moby S.p.A. Круизное судно курсировало между портами Петербурга, Таллина, Стокгольма и Хельсинки.
Коммерсантъ 29 апреля в 18:30
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Кино

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском 04:59
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 29 апреля в 06:54
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Происшествия

Российских полицейских начнут штрафовать за появление на работе без масок

Сотрудникам второго оперативного полка ГУ МВД по Москве запретили приходить на работу без средств индивидуальной защиты.
Lenta.ru 06:15
Общество

За сутки в России выявили 7933 новых случая коронавируса

Общее количество выписанных пациентов увеличилось до 13 220. Кроме того, за сутки в России скончались от коронавируса 96 человек.
RuNews24.ru 03:42
Экономика

X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК 29 апреля в 12:57
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Здоровье

На Кубани за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 66 человек

Краснодар, 1 мая 2020, 11:01 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 1 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:01
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Общество

Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая

Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.
Вечерняя Москва 05:44
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог. Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» с 4 июля 2017 года. Специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН. Заместитель директора - руководитель Регионального сосудистого центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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