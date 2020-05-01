Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИнкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Для лечения COVID-19 директор НИИ им. Склифосовского предложил использовать гелий. В Москве больных лечат с помощью плазмы крови выздоровевших.
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с чего всё началось

Стремительный COVID-19: директор НИИ Склифосовского отметил резкий рост числа тяжелых пациентов

Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков — доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19.
Вести.Ruвчера в 14:50

Подробнее о событии

В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

РИА Новости02:35

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ФАНвчера в 16:38

Глава НИИ Склифосовского рассказал об инкубационном периоде коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 16:39

Директор НИИ имени Склифосовского сообщил, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

Эхо Москвывчера в 21:34

Врачи предупредили об увеличении инкубационного периода коронавируса

BFM.ruвчера в 16:23

Инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель

News.ruвчера в 15:54

Врач рассказал, что инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

ТАССвчера в 15:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Наука

Разработано средство против неизлечимого рака

МедиаПоток 08:15
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Политика

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Общество

Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
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Космос

Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423

Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет.
ТАСС 01:28
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
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Фигурное катание

Агент Медведевой отреагировал на травлю фигуристки японцами

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян отреагировал на критику японцев в адрес своей подопечной.
Московский Комсомолец 08:41
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Общество

СМИ узнали о плане изолировать рабочих подрядчика НОВАТЭКа на пароме

Круизный паром «Принцесса Анастасия», который обычно курсирует между Санкт-Петербургом и Скандинавией, направился в Мурманскую область, где компания НОВАТЭК строит верфь для сборки линий для будущих СПГ-проектов.
РБК вчера в 02:08
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Происшествия

Под Белгородом поезд сошел с рельсов

На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 29 апреля в 16:03
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
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Транспорт

Московские автомобилисты жалуются на сбой в системе пропусков

Пользователи говорят, что штрафы им пришли за 22 апреля. Это могло быть связано со сбоем в пропускной системе.
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Происшествия

В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию

Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости 01:40
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Политика

Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.
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Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
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Приквел «Трансформеры» снимет режиссер «Истории игрушек 4»

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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»

Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
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Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
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Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог. Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» с 4 июля 2017 года. Специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН. Заместитель директора - руководитель Регионального сосудистого центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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