Коронавирус
КоммерсантъИнкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Для лечения COVID-19 директор НИИ им. Склифосовского предложил использовать гелий. В Москве больных лечат с помощью плазмы крови выздоровевших.
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с чего всё началось
Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков — доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19.Вести.Ruвчера в 14:50
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Глава НИИ Склифосовского рассказал об инкубационном периоде коронавируса
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
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