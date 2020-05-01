Соблюдать дисциплину, не расслабляться и по возможности не выходить из дома призывает москвичей глава НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков — доктор, который ежедневно сталкивается с коварством коронавируса COVID-19.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Для лечения COVID-19 директор НИИ им. Склифосовского предложил использовать гелий. В Москве больных лечат с помощью плазмы крови выздоровевших.

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