Коронавирус
РИА НовостиВ НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
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«Пока только нарастает»: Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России
Комсомольская правда09:44
Директор НИИ Склифосовского объяснил увеличение числа зараженных коронавирусом
Московский Комсомолец06:10
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Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Происшествия
Дети сбежали из дома на севере Москвы, устав сидеть на карантине
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что в Хорошевском районе столицы, устав сидеть на карантине, сбежали из дома два подростка 13-ти и 14 лет.
Спорт
Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition
Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Экономика
Названы сферы малого бизнеса с наибольшими убытками из-за коронавируса
Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса проведен 28 марта — 3 апреля 2020 г. Опрошены 1508 руководящих сотрудников предприятий в России.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Здоровье
Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»
Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Турецкий ученый рассказал, когда пандемия коронавируса достигнет пика
Число зараженных коронавирусом в мире достигнет максимального значения в начале мая, в конце мая может быть снята часть ограничений, заявил РИА Новости турецкий пульмонолог, профессор медицинского факультета Стамбульского университета Зеки Кылычаслан.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Шоу-бизнес
Сын Гуфа назвал отца наркоманом и потребовал у него деньги
Девятилетний Сэм потребовал у отца деньги, а через несколько дней назвал Гуфа наркоманом.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Футбол
ФИФА может бессрочно продлить текущий сезон
Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
Гаджеты
В iOS 14 нашли настоящие виджеты
Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI - Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020 Судя по скриншотам из твиттер-аккаунта DongleBookPro, другой новой настройкой в iOS 14 станет Home Screen Appearance ("Внешний вид домашнего экрана").
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
А вдруг заразный? В Тернополе жена не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши
В Тернополе местная жительница не пустила домой своего мужа, который вернулся из Польши, где был на заработках.
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Общество
Метеорологи оценили риски пожаров в чернобыльской зоне для России
Специалисты Росгидромета рассчитали траектории движения воздуха с места пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Происшествия
На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Культура
Москвичей приглашают посмотреть онлайн-балет в стиле техно
С 6 по 20 апреля на сайте онлайн-проекта в новом разделе театра «Балет Москва» зрители смогут посмотреть запись балетного спектакля в стиле техно «Эгопоинт».