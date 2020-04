Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.

Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI - Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020 Судя по скриншотам из твиттер-аккаунта DongleBookPro, другой новой настройкой в iOS 14 станет Home Screen Appearance ("Внешний вид домашнего экрана").