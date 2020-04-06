Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
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«Пока только нарастает»: Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России

Комсомольская правда09:44

Пик коронавируса в Москве? Элементарно: Когда COVID-19 пойдёт на спад и чем важны ближайшие 2 недели. Мнение Хухрева

Царьград09:46

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

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Директор НИИ Склифосовского заявил о ненаступившем пике COVID-19 в Москве

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Директор института Склифосовского: в Москве выявляют заболевших коронавирусом до самоизоляции

Вести.Ru03:15

Сергей Петриков: Пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

Вечерняя Москва02:43

Директор НИИ Склифосовского объяснил увеличение числа зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец06:10
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Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Автоспорт

Росберг составил топ-5 лучших пилотов в истории Формулы-1

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Происшествия

Дети сбежали из дома на севере Москвы, устав сидеть на карантине

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что в Хорошевском районе столицы, устав сидеть на карантине, сбежали из дома два подростка 13-ти и 14 лет.
Вести.Ru 09:41
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Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition

Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Нева Спорт 06:01
Экономика

Названы сферы малого бизнеса с наибольшими убытками из-за коронавируса

Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса проведен 28 марта — 3 апреля 2020 г. Опрошены 1508 руководящих сотрудников предприятий в России.
REGNUM 08:11
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Здоровье

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru вчера в 19:36
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Турецкий ученый рассказал, когда пандемия коронавируса достигнет пика

Число зараженных коронавирусом в мире достигнет максимального значения в начале мая, в конце мая может быть снята часть ограничений, заявил РИА Новости турецкий пульмонолог, профессор медицинского факультета Стамбульского университета Зеки Кылычаслан.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» взяло курс на Европу

Lenta.ru 09:40
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Здоровье

Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:49
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес

Сын Гуфа назвал отца наркоманом и потребовал у него деньги

Девятилетний Сэм потребовал у отца деньги, а через несколько дней назвал Гуфа наркоманом.
РЕН ТВ 08:43
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com 02:06
Футбол

ФИФА может бессрочно продлить текущий сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
Газета.Ru 08:17
Гаджеты

В iOS 14 нашли настоящие виджеты

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI - Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020 Судя по скриншотам из твиттер-аккаунта DongleBookPro, другой новой настройкой в iOS 14 станет Home Screen Appearance ("Внешний вид домашнего экрана").
Вести.Ru 10:38
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Происшествия

А вдруг заразный? В Тернополе жена не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши

В Тернополе местная жительница не пустила домой своего мужа, который вернулся из Польши, где был на заработках.
Накануне.Ru 09:29
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv 09:56
Общество

Метеорологи оценили риски пожаров в чернобыльской зоне для России

Специалисты Росгидромета рассчитали траектории движения воздуха с места пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
RT на русском 09:55
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Происшествия

На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Российская газета 04:15
Культура

Москвичей приглашают посмотреть онлайн-балет в стиле техно

С 6 по 20 апреля на сайте онлайн-проекта в новом разделе театра «Балет Москва» зрители смогут посмотреть запись балетного спектакля в стиле техно «Эгопоинт».
Вести Подмосковья 07:17
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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