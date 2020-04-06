Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

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