Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПетриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
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Директор НИИ Склифосовского объяснил увеличение числа зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец06:10

Директор НИИ Склифосовского заявил о ненаступившем пике COVID-19 в Москве

РБК05:10

Директор института Склифосовского: в Москве выявляют заболевших коронавирусом до самоизоляции

Вести.Ru03:15

Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно

Комсомольская правда03:54

Директор НИИ Склифосовского объяснил рост числа заболевших коронавирусом

Взгляд.ру03:14

Сергей Петриков: Пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

Вечерняя Москва02:43

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

РИА Новости04:09
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Политика

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:52
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Общество

В России за сутки еще 954 человека заразились коронавирусом

За сутки из больниц выписан 51 человек, за сутки на территории РФ от коронавирусной инфекции нового типа скончались два человека в Подмосковье и Республике Коми.
Главный региональный 04:23
Происшествия

В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19

Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
REGNUM 05:37
Общество

Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.
Компания 04:10
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 04 апреля в 10:31
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru вчера в 12:41
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Общество

Александр Исаев уволен из «Востокугля» и «Сибантрацита»

Председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей.
Коммерсантъ Новосибирск 05:45
Общество

В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции

В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
АиФ Казань 05:37
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину

Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
РИА Новости 06:06
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Экономика

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Заразившиеся коронавирусом супруги умерли с разницей в шесть минут

Как рассказал мужчина, его 74-летний отец Стюарт Бейкер и 72-летняя мать Эдриан Бейкер умерли 29 марта с разницей в шесть минут.
РИА Новости вчера в 21:45
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Общество

Свердловский губернатор Куйвашев обеспокоен гуляющими екатеринбуржцами

ФедералПресс 04:57
Биатлон

Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Напомним, что все свои шесть золотых медалей чемпионата мера Солемдаль получила в составе эстафетных команд.
ГЛАС.RU 06:12
Единоборства

Стал известен соперник Фергюсона на турнире UFC 249

Газета.Ru 03:56
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Происшествия

В Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает правительство региона.
Аргументы и Факты 05:47
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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