Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

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