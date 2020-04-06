Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

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