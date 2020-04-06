Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПетриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
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с чего всё началось

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
РИА Новости02:07

Подробнее о событии

Сыграл «фактор шашлычников»: Директор «Склифа» дал объяснение происходящему «пику» в России

Царьград07:36

Директор НИИ Склифосовского объяснил увеличение числа зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец06:10

Сергей Петриков: Пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

Вечерняя Москва02:43

Директор института Склифосовского: в Москве выявляют заболевших коронавирусом до самоизоляции

Вести.Ru03:15

Директор НИИ Склифосовского объяснил рост числа заболевших коронавирусом

Взгляд.ру03:14

Директор НИИ Склифосовского заявил о ненаступившем пике COVID-19 в Москве

РБК05:10

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

РИА Новости04:09
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Общество

Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких

Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Премьер-министр Великобритании экстренно госпитализирован.
Суть событий 01:16
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
ЖКХ

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
ТАСС 05:17
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Вести.Ru 07:55
Общество

Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы

Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Российская газета 07:21
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Брошенная беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Сама Александра признается, что в тот миг ее мир разрушился.
Территория новостей вчера в 10:37
Технологии

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.
РБК 05:26
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Авто

Начались продажи обновленного Hyundai Tucson

Стоит отметить, что внешний вид Hyundai Tucson для Китая, впервые добравшегося до автосалонов осень позапрошлого года, сильно выделяется от глобального кросса, который можно купить и в нашей стране.
Pnzdrive 04 апреля в 06:20
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес

Нелли Уварова рассказала, почему ее не зовут сниматься в кино

Актриса Нелли Уварова приобрела огромную популярность после выхода на экраны фильма «Не родись красивой».
Kleo.ru 04:19
Общество

Коронавирус живет на использованных марлевых масках неделю

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и Гонконгского университета выяснили, что вызывающий COVID-19 коронавирус может до недели сохраняться на использованных марлевых масках.
МедиаПоток 04:31
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне

Lenta.ru вчера в 20:22
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Происшествия

В Киеве «запаковали» протестовавших против карантина

Полиция Киева задержала несколько человек, протестовавших против запрета на спортивные тренировки в одном из местных парков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 06:18
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

МВД РФ компенсирует сотрудникам сверхурочную работу во время эпидемии

Москва, 6 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях эпидемии коронавируса выплатит МВД РФ, 6 апреля заявил глава министерства Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе ведомства.
REGNUM 06:17
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России

Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Газета.Ru 07:41
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости 04 апреля в 00:34
Здоровье

В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
Общество

Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений

Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры.
РБК 05:13
Общество

Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию

Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Ведомости 05:48
Происшествия

В Хакасии коронавирусом заразилась врач-педиатр

REGNUM 03:16
Футбол

Моратти: «„Интер“ может рассчитывать на подписание Месси»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти допускает, что клуб совершит сенсационный трансфер, подписав Лионеля Месси.
Евро-футбол.ру 07:17
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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