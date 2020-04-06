Коронавирус
РИА НовостиПетриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
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с чего всё началось
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.РИА Новости02:07
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Директор НИИ Склифосовского объяснил увеличение числа зараженных коронавирусом
Московский Комсомолец06:10
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Общество
Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких
Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Премьер-министр Великобритании экстренно госпитализирован.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей
Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Общество
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы
Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Шоу-бизнес
Брошенная беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»
Сама Александра признается, что в тот миг ее мир разрушился.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ
Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Авто
Начались продажи обновленного Hyundai Tucson
Стоит отметить, что внешний вид Hyundai Tucson для Китая, впервые добравшегося до автосалонов осень позапрошлого года, сильно выделяется от глобального кросса, который можно купить и в нашей стране.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Шоу-бизнес
Нелли Уварова рассказала, почему ее не зовут сниматься в кино
Актриса Нелли Уварова приобрела огромную популярность после выхода на экраны фильма «Не родись красивой».
Общество
Коронавирус живет на использованных марлевых масках неделю
Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и Гонконгского университета выяснили, что вызывающий COVID-19 коронавирус может до недели сохраняться на использованных марлевых масках.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Экономика
Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса
Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Киеве «запаковали» протестовавших против карантина
Полиция Киева задержала несколько человек, протестовавших против запрета на спортивные тренировки в одном из местных парков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
МВД РФ компенсирует сотрудникам сверхурочную работу во время эпидемии
Москва, 6 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях эпидемии коронавируса выплатит МВД РФ, 6 апреля заявил глава министерства Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России
Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Здоровье
В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Общество
Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений
Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры.
Общество
Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию
Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Футбол
Моратти: «„Интер“ может рассчитывать на подписание Месси»
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти допускает, что клуб совершит сенсационный трансфер, подписав Лионеля Месси.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.