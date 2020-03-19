Коронавирус
ИзвестияВ НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Лиознов полагает, что за 4–6 месяцев будет создан прототип вакцины. У специалистов НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева есть «три идеи, которые дальше, возможно, будут воплощаться в жизнь». Ранее в этот день Лиознов сообщил «Известиям», что ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса.
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Гаджеты
Драйвер NVIDIA 442.74 WHQL получил статус Game Ready для DOOM Eternal
В преддверии релиза NVIDIA выпустила драйвер 442.74 WHQL, который сертифицирован как полностью совместимый с новым шутером.
Экономика
Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году
Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Энергетика
Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19
Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Авто
Внедорожник INEOS Grenadier получит раму и мосты
Согласно видео, опубликованному на канале нового автопроизводителя, внедорожник получит лестничную раму и подвеску на мостах.
Здоровье
Коронавирус в Бергамо: муки пациентов (Corriere Della Sera, Италия) (Corriere Della Sera)
Хирург больницы Тревильо рассказывает о том, что происходит в палатах: «Мы передаем сообщения от пациентов их друзьям и родным».
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию
Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус
Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
Культура
Olsior провел рейд на канал Саши Грей на Twitch
Происшествия
В Новосибирске установили всех попутчиков пациентки с коронавирусом
Одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус, в Новосибирск прилетели 106 человек.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Футбол
Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Финансы
Российский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.