Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Лиознов полагает, что за 4–6 месяцев будет создан прототип вакцины. У специалистов НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева есть «три идеи, которые дальше, возможно, будут воплощаться в жизнь». Ранее в этот день Лиознов сообщил «Известиям», что ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса.
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Эксперт сообщил, что производство вакцины от коронавируса займет два-три года

ТАСС12:22

В Институте гриппа оценили сроки создания вакцины от коронавируса

РБК12:20

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Известия10:24

Названы сроки появления вакцины от коронавируса

Lenta.ru10:46

Лекарство от коронавируса появится только через три года

URA.Ru10:17

Названы сроки создания вакцины от коронавируса

Взгляд.ру10:10

В НИИ гриппа назвали примерный срок производства вакцины от COVID-19

РИА Новости10:04
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Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
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Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
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Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Общество

Первый российский город ввел режим ЧС

Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
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Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
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Драйвер NVIDIA 442.74 WHQL получил статус Game Ready для DOOM Eternal

В преддверии релиза NVIDIA выпустила драйвер 442.74 WHQL, который сертифицирован как полностью совместимый с новым шутером.
3DNews 13:20
Экономика

Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году

Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Ведомости 13:13
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Lenta.ru 10:17
Энергетика

Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Ведомости 05:48
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Авто

Внедорожник INEOS Grenadier получит раму и мосты

Согласно видео, опубликованному на канале нового автопроизводителя, внедорожник получит лестничную раму и подвеску на мостах.
Коммерсантъ вчера в 09:17
Здоровье

Коронавирус в Бергамо: муки пациентов (Corriere Della Sera, Италия) (Corriere Della Sera)

Хирург больницы Тревильо рассказывает о том, что происходит в палатах: «Мы передаем сообщения от пациентов их друзьям и родным».
ИноСМИ 10:44
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com 12:49
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
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Olsior провел рейд на канал Саши Грей на Twitch

Cyber.sports.ru 10:01
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В Новосибирске установили всех попутчиков пациентки с коронавирусом

Одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус, в Новосибирск прилетели 106 человек.
Российская газета 06:15
Культура

Герои из мультфильма «Три богатыря» будут агитировать за поправки к Конституции

Весьма 11:09
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Футбол

Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Радио Зенит 10:55
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 07:03
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру 11:49
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда 17 марта в 14:01
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
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