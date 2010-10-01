Вознаграждение негосударственных пенсионных фондов за управление пенсионными накоплениями россиян по итогам 2019 года составило 60 млрд рублей. Как сообщают в Центробанке, это в два раза больше, чем годом ранее.

В НПФ заработали на пенсиях россиян около 60 млрд рублей

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