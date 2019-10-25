с чего всё началось

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнёров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей», – говорится в пресс-релизе агентства.

Политика Марию Бутину освободили из американской тюрьмы Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Происшествия В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни» Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов банков В четверг, 24 октября, МВД сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Политика Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Технологии Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» Представитель МЦСТ (компания-разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что новый планшет можно назвать первой «пользовательской» (а не специализированной) моделью на «Эльбрусах» в данном форм-факторе.