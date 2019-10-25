Происшествия
Право.руВ НСВ признали кражу данных Сбербанка своим сотрудником
«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнёров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей», – говорится в пресс-релизе агентства.
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