Происшествия

Право.руПраво.руВ НСВ признали кражу данных Сбербанка своим сотрудником

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнёров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей», – говорится в пресс-релизе агентства.
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«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам «НСВ» не обнаружено», — говорится в сообщении
 компании.
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