Футбол
MetaratingsВ Набережных Челнах фанатов «Спартака» на трибуне посадили в клетку
Спортивный журналист Артем Калинин опубликовал в своем твиттере видео, на котором видно, как на матче «КАМАЗ» — «Спартак» сотрудник стадиона запирает болельщиков московского клуба на трибуне в клетку и закрывает ее на ключ.
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