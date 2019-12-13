Экономика

ИзвестияИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

РИА Новостивчера в 14:30

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАССвчера в 07:14

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Известиявчера в 08:37

Грузия оценила потери из-за России

Lenta.ruвчера в 07:56

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

REGNUMвчера в 07:51

Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.рувчера в 07:19

Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную политику на три года

Sputnik Грузиявчера в 12:52
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

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Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

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Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
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Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
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ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
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Происшествия

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Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

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Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
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Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
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Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Коммерсантъ 02:42
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Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
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Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос".
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В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

Полицейский в Санкт-Петербурге спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Российский конькобежец и рекордсмен мира Павел Кулижников завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, проходящем в японском Нагано.
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NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
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Составлен ТОП-3 внедорожников-долгожителей конвейера

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Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus

Минпромторг РФ сдвинул сроки начала серийного производства автомобилей Aurus с середины 2020-го на первый квартал 2021 года.
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Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

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Футболисты ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся на сбор

Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся в Кампоамор (Испания), где пройдут зимние тренировочные сборы команды, сообщается на официальном сайте клуба.
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В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

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Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака

Британский актёр театра, кино и телевидения Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака.
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