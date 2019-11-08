Политика
РБКВ «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
Начать переговоры с чистого листа глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил «Нафтогазу» еще в январе 2019 года. Позднее он еще несколько раз называл отказ от судебных претензий условием для заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины.
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с чего всё началось
«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал Витренко на своей странице в Facebook.RT на русском05:59
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Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
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В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».
Тарантас Ньюс 01:24
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Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
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Шоу-бизнес
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Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
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Живая Кубань 02:47
Шоу-бизнес
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Pravda.Ru 08:56
Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Общество
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Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена.
REGNUM 09:23
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Киберспорт
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Шоу-бизнес
Петра Чернышева поддержала одна из богатейших женщин России
Светлана Ермолова считается одной из богатейших и самых успешных женщин в России.
Телепрограмма вчера в 22:59
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Политика
«Газпром» не отдаст Украине 22 миллиарда долларов
Сюда входят 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, штраф Антимонопольного комитета почти в 7 млрд долл. и новый иск на 11,8 млрд (компания запросила пересмотр «Газпромом» тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года, а при неисполнении этого условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долл.).
Независимая газета 06 ноября в 12:33
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма вчера в 06:54
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 06 ноября в 00:44
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
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Свободная Пресса 05:36
Общество
Друга тигра Амура козла Тимура с почестями похоронят в Приморье
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REGNUM вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала сына без шрамов и татуировок на лице
Елена Яковлева показала своего сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на лице.
Актуальные Новости 09:05
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион 06 ноября в 14:21
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15