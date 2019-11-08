с чего всё началось

Начать переговоры с чистого листа глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил «Нафтогазу» еще в январе 2019 года. Позднее он еще несколько раз называл отказ от судебных претензий условием для заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины.

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

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