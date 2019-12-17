Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.

В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году

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