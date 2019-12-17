Политика
RT на русскомВ «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году
Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.
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Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Кино
«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Наука
Большое употребление перца чили продлевает жизнь
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке
Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Общество
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Зайцева боится выходить из дома
Маргарита утверждает, что теперь боится выходить из дома, а еще ей поступают странные звонки.
Футбол
Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Политика
В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе
6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
Происшествия
В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины «Скорой»
Происшествия
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Армия и оружие
Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР
Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
Политика
Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Технологии
У WhatsApp нашли уязвимость в групповых чатах
Компания Check Point нашла в приложении WhatsApp уязвимость, которая давала участникам групповых чатов сервиса возможность блокировать его работу на устройствах пользователей.