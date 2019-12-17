Политика

RT на русскомRT на русскомВ «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Переговоры о газе отложат до весны? «Нафтогаз» сделал неприятное для украинцев признание

Царьград15:42

В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году

RT на русском15:51

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Lenta.ru15:48

«Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу апреле

Московский Комсомолец16:07

В Киеве предложили до весны подождать с подписанием договора по транзиту газа — Daily Storm

Daily Storm15:16

Глава «Нафтогаза» допустил провал переговоров по транзиту газа

Rambler News Service15:12

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

РБК14:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:36, Ашберн
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Кино

«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате

Газета.Ru вчера в 02:49
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru вчера в 04:27
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Фигурное катание

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Авторамблер вчера в 10:58
Наука

Большое употребление перца чили продлевает жизнь

Piter.tv 12:55
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке

Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
Интерфакс вчера в 01:16
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль вчера в 16:01
Общество

Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Известия 10:02
Шоу-бизнес

Бывшая жена Зайцева боится выходить из дома

Маргарита утверждает, что теперь боится выходить из дома, а еще ей поступают странные звонки.
Вести Подмосковья 11:22
Футбол

Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.
Ридус 12:28
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 12:59
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Ferra вчера в 08:02
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 10 декабря в 07:01
Политика

В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе

6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
RT на русском 11:11
Происшествия

В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины «Скорой»

Свободная Пресса 12:00
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Происшествия

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Голос Правды 11:51
Армия и оружие

Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР

Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
RT на русском 16:19
Политика

Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Известия 15:34
Технологии

У WhatsApp нашли уязвимость в групповых чатах

Компания Check Point нашла в приложении WhatsApp уязвимость, которая давала участникам групповых чатов сервиса возможность блокировать его работу на устройствах пользователей.
Газета.Ru 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное