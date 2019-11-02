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После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
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После принятия закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС, Киев может получить «серьезный аргумент» в переговорах о транзите газа из РФ, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook
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