с чего всё началось

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

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