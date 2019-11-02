с чего всё началось

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

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Гаджеты В России подешевели смартфоны Xiaomi и Samsung Бюджетные модели подешевели не так заметно, но примерно на столько же в процентном выражении.

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