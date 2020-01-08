Общество
Lenta.ruУкраина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ТАСС.
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Армия и оружие
В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня
Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии
Протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
«Газпром» сократил экспорт в Европу
Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока».
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Политика
Иран отверг версию об уничтожении украинского самолета ракетой
Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, не мог быть сбит ракетой, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Биатлон
Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций
Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Политика
Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Авто
Марка Ravon планирует выпустить конкурента LADA
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Кино
Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип».
Политика
Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Кино
Продюсер «Ведьмака» устроил актёрам сериала тест на знание польского
Неудивительно, что продюсер сериала Томаш Багиньский решил провести уроки польского.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Общество
Два новых долларовых миллиардера появились в России
В России появились два новых долларовых миллиардера.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
Хоккей
«Матч ТВ» собрал 1,3 млн зрителей на матче Россия – Канада 2011 года
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Футбол
Хавбек «Химок» Нетфуллин станет игроком «Торпедо»
Полузащитник "Химок" Равиль Нетфуллин в ближайшее время сменит клуб.26-летний футболист перейдет в "Торпедо".
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США
В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.