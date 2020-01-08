Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ТАСС.

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

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