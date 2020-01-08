Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ТАСС.
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«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Украины

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«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

РИА Новости07:10

«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» самым выгодным за все время

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Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Lenta.ru05:48

«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным для Украины за всю историю

ТАСС04:34
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Армия и оружие

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