Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

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«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

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«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

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