Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Космос
Потрясающий снимок спиральной галактики
Футбол
Экс-игрок «Зенита» критично отозвался о «Спартаке»
Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец критично отозвался о ситуации в московском "Спартаке", передает "Спорт уик-энд".
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали в больницу
Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил имя главного тренера
Первым главным тренером в истории «Интер Майами» назначен уругваец Диего Алонсо, сообщает пресс-служба клуба из штата Флорида.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Наука
Ученые нашли способ предсказать скорую смерть
Научные сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (Соединенные Штаты Америки) рассказали о методе, способном предсказать смерть в течении одного-трех лет у людей, страдающих сердечной недостаточностью с не требующей госпитализацией.
Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Политика
Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США
Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Космос
Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года
Черная дыра массой в 6,5 миллиарда солнечных масс находится от нас на расстоянии 55 миллионов световых лет.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Гаджеты
Новый Core i3 будет копией старого i7
Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Здоровье
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Спорт
Расписание трансляций «Тур де Ски»
С 28 декабря по 5 января пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе блондинки
Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Армия и оружие
Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Происшествия
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.