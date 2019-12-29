Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное

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Ведомостивчера в 16:48
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