Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Гаджеты Последний флагман года уже установил рекорд Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.

Политика Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.

Футбол Клопп согласен отпустить Лаллана из «Ливерпуля» Источники сообщают, что тренер хотел бы оставить Лаллану, но он уважает футболиста и понимает, что он слишком силен для роли запасного.

Политика Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Экономика Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.