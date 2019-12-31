Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
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Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Политика
США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства
Вашингтон намерен направить дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде.
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Как в Коми работают больницы и поликлиники в новогодние праздники
БНК публикует графики работы медицинских учреждений в Коми с 31 декабря по 8 января.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Общество
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Космос
Гигантская звезда может вскоре взорваться
Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.
Спорт
Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом
По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Общество
Изменивший геном эмбрионов ученый осужден в Китае
Суд китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам заключения и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Хоккей
Брагин указал на ошибки в игре сборной России в матче с Германией на МЧМ по хоккею
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился впечатлениями от победы над командой Германии на групповой стадии чемпионата мира 2020 года.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
Футбол
Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»
Происшествия
В Москве из-за встречи с муниципальным депутатом задержали сотрудников ГБУ «Жилищник»
В отделе полиции оказалось около 30 работников, которых позже начали отпускать.
Происшествия
Туристов из РФ предупредили о вспышке пневмонии в Китае
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Кино
«Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года
"Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.