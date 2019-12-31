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REGNUMВ «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
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«Нафтогаз»: новые транзитные контракты с Россией будут регулироваться по шведскому праву
Коммерсантъ31.12.19 в 08:44
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