Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Глава «Нафтогаза» заявил, что «Северный поток — 2» не запустится из-за санкций США

ФАН11:55

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем транзита российского газа в 2020 году

РБКвчера в 10:23

«Нафтогаз» выразил надежду на прокачку большего количества газа

Известиявчера в 08:29

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

RT на русскомвчера в 08:56

«Нафтогаз» считает, что транзит газа в 2020 году может составить 75 млрд куб. м

ТАССвчера в 08:21

В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа

Газета.Ruвчера в 08:16

«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

РИА Новостивчера в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
РИА Новости 10:25
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском 13:19
Спорт

Йохауг лидирует в общем зачете «Тур де Ски», Непряева — третья

Норвежская лыжница Тереза Йохауг идет на первом месте общего зачета многодневки «Тур де Ски».
Нева Спорт 10:31
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Кино

Сценарист «Ведьмака» показал монстра из четвертой серии, которого не увидели зрители

Сценарист сериала «Ведьмак» Деклан де Барра показал, как должен был выглядеть монстр Шелка, с которым сражался Геральт в начале четвертой серии.
CyberSport.ru 30.12.19 в 02:54
Гаджеты

Две недели до завершения поддержки Windows 7

Через год плата поднимется до 50 долларов, а уже через два — 100 долларов. Обновления будут доступны до 2023 года включительно.
ГЛАС.RU 14:59
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Коммерсантъ 00:18
Политика

На Украине отменили депутатскую неприкосновенность

На Украине 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», уточняющие порядок отмены депутатской неприкосновенности.
ТК Звезда 00:52
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

В «Столото» отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей.
РБК 09:56
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 30.12.19 в 04:06
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Общество

В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
RT на русском 08:31
Происшествия

Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

Трое сотрудников полиции, раненные в результате нападения на пост ДПС в Магасе, находятся в больнице, сообщили РИА Новости в экстренных службах Ингушетии.
РИА Новости 04:00
Футбол

Форвард «Вулверхэмптона» установил рекорд АПЛ по обводкам

Нападающий «волков» Адама Траоре совершил в этой встрече 15 успешных обыгрышей соперников один в один, установив рекорд АПЛ.
Матч ТВ 13:49
Происшествия

В Волгоградской области иномарка насмерть сбила семью с ребенком

РБК 13:15
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
Политика

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году

Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
News.ru 04:28
Авто

Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня вчера в 00:09
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Армия и оружие

Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
РИА Новости 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное