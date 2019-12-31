Энергетика

REGNUMREGNUMВ «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем транзита российского газа в 2020 году

РБК10:23

Украина понадеялась получить с «Газпрома» еще денег

Lenta.ru09:17

Глава «Нафтогаза» рассказал об изменениях тарифа на транзит газа для «Газпрома»

Известия10:02

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

RT на русском08:56

«Нафтогаз» считает, что транзит газа в 2020 году может составить 75 млрд куб. м

ТАСС08:21

В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа

Газета.Ru08:16

«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

РИА Новости07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
РИА Новости 01:52
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Общество

Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели

Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
REGNUM 13:38
Культура

В Сети появилась новогодняя серия нового «Простоквашино»

ТВ Центр 04:04
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
Футбол

Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо

Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
Чемпионат 08:50
Происшествия

В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

BFM.ru 10:40
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
РИА Новости 12:44
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
ТАСС 12:18
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Хакасия-Информ вчера в 20:26
Армия и оружие

Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео

В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Суть событий 10:30
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

RT на русском 13:37
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 10:44
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru вчера в 08:29
Общество

Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.
Телеканал 360° вчера в 22:59
Кино

Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
РЕН ТВ 09:09
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 10:55
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Происшествия

МВД Казахстана рассматривает три версии авиакатастрофы в Алма-Ате

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что, по мнению следствия, одной из версий причин крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате могла быть ошибка навигационных служб.
Журналистская правда вчера в 05:32
Политика

Партия Порошенко хочет запретить поставки российского газа на Украину

«Европейская солидарность» (партия бывшего президента Украины Петра Порошенко) потребовала запретить прямые поставки Киеву российского газа.
News.ru 13:41
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт вчера в 07:44
Политика

В Совфеде отреагировали на слова посла США о Второй мировой войне

Напомним, посол США в Польше, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны.
Взгляд.ру вчера в 15:30
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости 11:29
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное