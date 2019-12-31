Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Политика США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.

Общество Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.

Футбол Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Энергетика «Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.

Кино Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.

Здоровье Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.

Происшествия МВД Казахстана рассматривает три версии авиакатастрофы в Алма-Ате Глава Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что, по мнению следствия, одной из версий причин крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате могла быть ошибка навигационных служб.

Космос Что 2020 нам готовит? В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.

Политика В Совфеде отреагировали на слова посла США о Второй мировой войне Напомним, посол США в Польше, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны.

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.