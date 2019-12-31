Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз»: новые транзитные контракты с Россией будут регулироваться по шведскому праву
Коммерсантъ31.12.19 в 08:44
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
Происшествия
Японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио
Токийская прокуратура в четверг приступила к проведению обысков в резиденции бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в японской столице, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США
По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело
В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
Общество
Российским водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО
С 2 января 2020 года автомобилистам, купившим электронный полис ОСАГО, можно не возить с собой распечатанную копию документа, пишет Эхо Москвы.
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
О поворотах судьбы, любви и неудачах расскажет SmolDaily.ru в новогоднем гороскопе.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Армия и оружие
Турецкая армия и радикальные курды столкнулись в Хасаке
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья
Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
Airbus превзошла Boeing по поставкам самолётов
Происшествия
Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Происшествия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Экономика
Медведев выделил более 5 млрд рублей на премии региональным властям
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому региональные власти получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в прошедшем году.
Шоу-бизнес