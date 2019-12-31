Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
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Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Транспорт
Собянин провел технический пуск шести станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение
Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Хоккей
«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера
Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
Наибольший рост цен в традиционные периоды приходится на новогодние праздники, сказал эксперт, в феврале-марте цены снижаются до уровня прошлого года.
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Происшествия
Главврача крымской больницы задержали за крупную взятку
В Крыму задержали главврача Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве 755 тысяч рублей.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Российский газ начал поступать в Европу по украинской ГТС
На основе нового соглашения о транзите между РФ и Украиной в Европу начались поставки российского газа.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Гаджеты
Стала известна ориентировочная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Если опираться на недавние утечки, которые указывали на то, что RX 5600 XT будет примерно на 10% быстрее GTX 1660 Ti и примерно на 15-20% медленнее, чем RX 5700, цена в 280 долларов кажется более оправданной, так как ту же RX 5700 уже можно найти примерно за 330 долларов.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Происшествия
Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео
Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.
Единоборства
Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики
Российский чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от поединка с китайцем Мэном Фаньлуном на родине потенциального оппонента.
Общество
Госавтоинспекция усилила контроль за нетрезвыми водителями
На протяжении всех праздничных дней нетрезвые водители остаются на особом контроле Госавтоинспекции.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Наука