Энергетика

REGNUMREGNUMВ «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
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