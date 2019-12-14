с чего всё началось

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ. По его словам, если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала.

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

Политика Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

Гаджеты Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.

Происшествия На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.

Кино Актриса Анна Карина скончалась в Париже В воскресенье, 15 декабря, в своём доме на территории Парижа скончалась французская актриса датского происхождения Анна Карина.

Происшествия В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док и находившаяся в нем на момент аварии списанная же подводная лодка.

Политика В ДНР рассказали о новых участках для разведения войск 9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года.

Экономика ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Политика Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.

Армия и оружие В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.