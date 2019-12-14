Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ. По его словам, если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала.
Читать в источнике
Комментировать295
с чего всё началось
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook
.
РИА Новостивчера в 09:15

Подробнее о событии

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Газета.Ruвчера в 14:38

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Lenta.ruвчера в 11:56

В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

Известиявчера в 09:37

В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения

RT на русскомвчера в 09:56

В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

ТАССвчера в 09:42

«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев

РБКвчера в 11:34

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

РИА Новостивчера в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:40, Ашберн
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Гаджеты

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
Происшествия

На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи

Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
Интерфакс 03:01
Кино

Актриса Анна Карина скончалась в Париже

В воскресенье, 15 декабря, в своём доме на территории Парижа скончалась французская актриса датского происхождения Анна Карина.
News.ru 04:13
Политика

Польша предупредила о последствиях попыток сделать из России врага

Любые попытки сделать из России врага могут выйти Польше боком.
Телеканал 360° 00:39
Футбол

Канте хочет покинуть «Челси» по окончании сезона

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте планирует сменить клуб по окончании сезона-2019/20.
Чемпионат 03:13
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком

В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док и находившаяся в нем на момент аварии списанная же подводная лодка.
Российская газета 02:54
Политика

В ДНР рассказали о новых участках для разведения войск

9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года.
Lenta.ru 04:11
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 13 декабря в 12:08
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
RuNews24.ru вчера в 13:41
Армия и оружие

В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
RT на русском 04:27
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть картошку и помидоры

Кому картошка и помидоры могут навредить, рассказала российский врач Юлиана Чечурина.
Ugpressa.ru вчера в 14:34
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

В Орске на пожаре погибли два человека: в том числе один ребенок

Оперативный дежурный МЧС России по Оренбургской области принял сообщение о том, что стихийное бедствие произошло в девятиэтажном доме по адресу город Орск улица Новомосковская.
Московский Комсомолец 03:31
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Армия и оружие

Конвертоплан V-280 начали испытывать в беспилотном режиме

Испытания V-280 в полностью автономном режиме разработчики планируют начать в течение ближайших двух месяцев.
N+1 вчера в 01:32
Кино

Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
9111.ru вчера в 04:13
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Футбол

«Зенит» вновь заинтересовался Акуньей

«Зенит» вернулся к кандидатуре защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.
Евро-футбол.ру 03:33
Фигурное катание

Траньков: Фигурное катание превратилось в мусорную яму ненависти

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался по поводу современного фигурного катания.
Нева Спорт 04:32
Здоровье

Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца

Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Lenta.ru 00:52
Экономика

Лукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
REGNUM вчера в 00:24
Футбол

Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Газета.Ru 01:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное