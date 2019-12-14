с чего всё началось

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ. По его словам, если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала.

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

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