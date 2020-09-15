В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что российская компания «Газпром» выплатит Украине около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. По его словам, размер данной суммы обеспечивается за счет принципа «качай и плати».В источнике
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