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Известия

В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что российская компания «Газпром» выплатит Украине около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. По его словам, размер данной суммы обеспечивается за счет принципа «качай и плати».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22
Известия

В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Известия18:24
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ru17:59
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
ИА Красная Весна

Глава «Нафтогаза» отметил важность дохода от транзита российского газа

ИА Красная Весна17:02
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15

Диетолог развеял миф о «безвредной» сладости

Что касается содержащегося в мармеладе фруктового пюре или сока, это быстрые углеводы, причем в сладости отсутствует клетчатка, которая есть в натуральных фруктах — в этом отношении мармелад менее полезен, рассказал Кузьменко.
Диетолог развеял миф о «безвредной» сладости
Вечерняя Москва20:17

Размер соцдоплаты малообеспеченным семьям с детьми на Сахалине увеличен вдвое - до 16 тыс. рублей

"Новую надбавку с сентября будут получать жители, которым прежнего объема финансовой помощи – 8 тысяч рублей – не хватило, чтобы выйти из категории малообеспеченных", - приводятся в сообщении слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, по решению которого удвоен размер соцдоплаты.
Интерфакс - Россиявчера в 06:29

Инаугурация губернатора Иркутской области пройдет 18 сентября

Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, избранного в единый день голосования, состоится 18 сентября 2020 года на заседании сессии Законодательного собрания.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:21
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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