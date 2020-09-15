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Известия

В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что российская компания «Газпром» выплатит Украине около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. По его словам, размер данной суммы обеспечивается за счет принципа «качай и плати».В источнике
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РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22
Известия

В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Известия18:24
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ru17:59
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
ИА Красная Весна

Глава «Нафтогаза» отметил важность дохода от транзита российского газа

ИА Красная Весна17:02
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову
Коммерсантъвчера в 12:29
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Инаугурация губернатора Иркутской области пройдет 18 сентября

Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, избранного в единый день голосования, состоится 18 сентября 2020 года на заседании сессии Законодательного собрания.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:21
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»

Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известный как новосибирская физматшкола.
Байкал-Daily21:19

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Чебоксары, 15 сентября 2020, 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей.
REGNUMвчера в 04:23
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Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
19

Корчевников рассказал о своей болезни

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.
Lenta.ru21:13
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