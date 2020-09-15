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В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что российская компания «Газпром» выплатит Украине около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. По его словам, размер данной суммы обеспечивается за счет принципа «качай и плати».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22
Известия

В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Известия18:24
ИА Красная Весна

Глава «Нафтогаза» отметил важность дохода от транзита российского газа

ИА Красная Весна17:02
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ru17:59
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15

Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда.
РИА Новостивчера в 05:51
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Кинотавр-2020: Ксения Собчак, Константин Богомолов, Светлана Устинова и другие звезды на пятом дне фестиваля

На красной дорожке появились супруги Ксения Собчак и Константин Богомолов, Сабина Ахмедова, Светлана Устинова, Екатерина Щпица, Анна Чиповская и многие другие.
Super.ru17:26

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — рассказали в министерстве.
Татар-информвчера в 00:40
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В шведской лаборатории рассказали об анализе проб Навального

Детали процедуры анализа проб Алексея Навального, на основании которых эксперты Шведского института оборонных исследований (FOI) пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», пояснила глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности FOI Оса Скотт, 15 сентября сообщает Deutsche Welle.
ИА Красная Весна23:01
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