Политика
Национальная служба новостейВ «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января
Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил сомнение в подписании нового контракта с российской стороной на транзит голубого топлива до 1 января. Вероятность этого, по словам Коболева очень маленькая, вместе с тем, он выразил надежду, что новый договор всё же будет заключён.
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с чего всё началось
"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее", - сказал Коболев, выступление которого транслировалось на YouTube-канале компании.ТАССвчера в 10:23
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Вероятность соглашения между Украиной и Россией по газу назвали «близкой к нулю»
Lenta.ruвчера в 10:22
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