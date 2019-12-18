с чего всё началось

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил сомнение в подписании нового контракта с российской стороной на транзит голубого топлива до 1 января. Вероятность этого, по словам Коболева очень маленькая, вместе с тем, он выразил надежду, что новый договор всё же будет заключён.

В «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января

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