Политика
REGNUMВ «Нафтогазе» обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа
Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина. Об этом заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Российской компании «Газпром» было разъяснено, что она может обратиться к оператору или регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов или если он делает экспорт невыгодным для «Газпрома», заявил топ-менеджер украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.Коммерсантъвчера в 15:59
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит
Коммерсантъвчера в 15:59
Киев предложил Москве объяснить необходимость снижения тарифа на транзит газа
Говорит Москвавчера в 13:18
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