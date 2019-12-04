с чего всё началось

Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина. Об этом заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа

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