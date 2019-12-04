с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.

«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России

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