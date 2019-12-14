с чего всё началось

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил повышение цены на газ для населения некомпетентностью и коррупцией. "И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций", — отметил Витренко.

Авто Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Политика В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.

Происшествия В Башкирии произошёл пожар на складе «В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Политика Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.

Экономика Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).