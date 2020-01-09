Напомним, что в конце 2019-го года "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт по транзиту газа через территорию Украины.

В «Нафтогазе» оценили новый контракт с «Газпромом»

Политика У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Митингующие захватили Администрацию президента Абхазии Участники акции протеста в Сухуме захватили здание Администрации президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Финансы В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.

Спорт WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.