Общество
The Moscow PostВ «Нафтогазе» оценили новый контракт с «Газпромом»
Напомним, что в конце 2019-го года "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт по транзиту газа через территорию Украины.
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Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального сотового оператора
«Яндекс» изучает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
В новом музыкальном видео Netflix Сабрина отправляется «прямо в ад»
Потоковый сервис Netflix опубликовал новое музыкальное видео с Кирнан Шипка, которое называется «Прямо в ад» (Straight to Hell).
Шоу-бизнес
Официально: Илон Маск и певица Граймс ждут ребенка
Фото: Инстаграм Граймс Теперь же девушка развеяла все сомнения, выложив новое фото — уже без фотошопа, но с животиком.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Здоровье
В Ростовской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Во время новогодних каникул заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области снизилась. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Армия и оружие
США перебросили бомбардировщики ближе к Ирану
США отправили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Политика
Митингующие захватили Администрацию президента Абхазии
Участники акции протеста в Сухуме захватили здание Администрации президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik с места событий.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Наука
Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Кино
Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам
Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Гаджеты
Представлен первый в мире ноутбук с семью экранами Aurora 7
Разработчики свою новинку позиционируют как ноутбук, в котором имеет семь экранов.
Финансы
В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи
Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Армия и оружие
Майнити симбун (Япония): КНДР усиливает провокации. Отступление от ядерного разоружения непозволительно (Mainichi Shimbun)
Если КНДР не откажется от военных провокаций, напряжение в Северо-Восточной Азии возрастет на порядок.
Шоу-бизнес
Мария Порошина похудела на 10 килограммов при помощи умного прибора
В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия