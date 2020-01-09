Общество
The Moscow PostВ «Нафтогазе» оценили новый контракт с «Газпромом»
Напомним, что в конце 2019-го года "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт по транзиту газа через территорию Украины.
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Авто
Mercedes-Benz презентовал концепт-кар Vision AVTR
Футбол
«Краснодар» сделал предложение по трансферу защитника «Сантоса»
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» сделал предложение по трансферу центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Авто
Обновленный Opel Insignia получил новые моторы
На автосалоне в Брюсселе компания Opel поделилась подробностями об обновлённом Opel Insignia.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Политика
Зеленский вновь опозорился: президент Украины неправильно назвал Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Канаду Канадией.
Спорт
Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Футбол
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал трансфер Шкурина
Сегодня, 9 января московский ЦСКА подписал трудовое соглашение с белорусским форвардом Ильей Шкуриным.
Политика
В Ливии ответили на предложение России и Турции о перемирии в стране
Посланник главы временного правительства на востоке Ливии Ареф Али Найед заявил, что перемирие в стране возможно только в случае передачи Правительством национального согласия (ПНС) оставшихся районов Триполи законному парламенту Ливии.
Политика
Митингующие захватили Администрацию президента в Абхазии
В четверг несколько человек из числа протестующих ворвались в здание Администрации президента Абхазии.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Происшествия
У рухнувшего в Иране самолета перед самым вылетом сменили пилота
Пилот «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по имени Артем должен был управлять лайнером Boeing-737, который разбился накануне после вылета из аэропорта Тегерана.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
Кино
Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам
Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Политика
Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Армия и оружие
Майнити симбун (Япония): КНДР усиливает провокации. Отступление от ядерного разоружения непозволительно (Mainichi Shimbun)
Если КНДР не откажется от военных провокаций, напряжение в Северо-Восточной Азии возрастет на порядок.