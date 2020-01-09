Напомним, что в конце 2019-го года "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт по транзиту газа через территорию Украины.

В «Нафтогазе» оценили новый контракт с «Газпромом»

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