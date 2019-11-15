Политика
Газета.RuВ «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
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Политика
Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки»
В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Политика
В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Кино
«Джокер» собрал $1 млрд в мировом прокате
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Происшествия
Около 20 взрывов прогремело возле военного арсенала на Украине
Авто
УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
Авто
Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Футбол
Гризманн: «Знал, что в „Барселоне“ мне будет нелегко»
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Происшествия
Порноактриса обвинила в попытке изнасилования Богдана Титомира
Во время шоу «Прямой эфир» 25-летняя порноактриса Ангелина Дорошенкова сообщила о том, что Богдан Титомир пытался ее изнасиловать.
Политика
Бундестаг принял поправки в Газовой директиве ЕС
В Германии приняли закон, который обновит газовую директиву Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Адриано женился на российской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который ныне выступает за бразильский «Палмейрас», женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Авто
Эксперты рассказали, какие автомашины сложнее всего перепродать
Эксперты рассказали, что лучше всего воздержаться от приобретения малолитражки с турбиной, поскольку такие автомобили совершенно не пользуются спросом в нашей стране.
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о выводе Ковальчука из состава
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о выводе из состава команды нападающего Ильи Ковальчука.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).