Политика

Газета.RuГазета.RuВ «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
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