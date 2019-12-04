Экономика

REGNUMREGNUMВ «Нафтогазе» оценили слушания по иску против Газпрома

Судебные слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом закончились для Украины успешно, об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.
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