Политика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
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с чего всё началось
«Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», — заявил Витренко.RT на русскомвчера в 20:29
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