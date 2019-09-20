с чего всё началось

Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.

В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу

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